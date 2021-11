Notte delle Stelle: 4 vittorie per il team Bertazzo di Bodybuilding

Il team Bertazzo trionfa anche a Verona. Domenica 14 novembre a Bussolengo (VR), si è disputata la gara “Notte delle Stelle” di Bodybuilding che darà l’accesso ai Giochi del Mediterraneo che si terranno sull’isola di Malta nonchè la selezione ai Campionati nazionali.

Il team Bertazzo è riuscito a portare 4 vittorie a casa facendo sì che i suoi atleti siano stati selezionati per le competizioni suddette. Danilo Nizza, marsalese di 48 anni, ha portato a casa un ottimo 2° posto nella categoria classic bodybuilding +175cm, ottima postazione avendo scelto di prepararsi in sole 5 settimane per l’evento.

L’atleta Alessandro Celere invece ha portato a casa il 1° posto gareggiando in una categoria Open senza limite di peso, dove si presentò in una condizione tale di vincere anche con chi pesava oltre 10 kg in più di lui. Bertazzo è fiero dei successi che il proprio team sta portando a casa; al rientro in Sicilia deciderà il prossimo passo da fare e su quale competizione estera puntare per i propri atleti.