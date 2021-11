Polemica Falcone con Grillo, parla il vice sindaco Ruggieri: “Parole sopra le righe. Per opere e Porto c’è il nostro impegno”

Sulla polemica dell’assessore regionale Marco Falcone innescata con il sindaco Massimo Grillo mentre si parlava di collegamenti marittimi tra Marsala e le Egadi, oltre all‘intervento dell’onorevole Eleonora Lo Curto parla anche il vice sindaco Paolo Ruggieri.

“Appare quantomeno sopra le righe – afferma Ruggieri – la nota inoltrata alla stampa dall’assessore regionale Marco Falcone in risposta alla richiesta di un incontro avanzata dai Sindaci di Marsala e Favignana per discutere sulla necessità di rafforzare e migliorare il collegamento veloce tra le Isole Egadi e Marsala nonché per ragionare sull’eventuale revisione delle agevolazioni tariffarie per alcune categorie di viaggiatori. Su questi temi si chiedeva un incontro per avere impegni certi e non mere rassicurazioni. L’assessore Falcone ha invece colto l’occasione per ricordare al Comune di Marsala l’importanza di alcune opere finanziate dalla Regione che, a detta dello stesso, giacerebbero negli uffici del Comune. Avendo tra le altre la delega alle Grandi Opere, evidenzio al predetto stimato Assessore che i 3,5 milioni di euro per i parcheggi scambiatori e i 3 milioni di euro per le piste ciclabili attengono ad opere inerenti Agenda Urbana, che interessano vari comuni della provincia e che il Comune di Marsala sta facendo appieno la sua parte anche in termini di coordinamento all’interno di Agenda Urbana stessa”.

E sul Porto di Marsala: “Sorprende ancora di più – chiude il vice sindaco – il riferimento dell’assessore Falcone alla”telenovela” riguardante il Porto di Marsala, vicenda sulla quale la nostra Amministrazione e l’intera comunità marsalese hanno tanto da rilevare rispetto all’impegno fino a questo momento profuso nelle sedi istituzionali regionali e nazionali. Ritengo, anche quale dirigente di Diventerà Bellissima e dunque sostenitore del Governo regionale, che sull’argomento sia improcrastinabile un incontro risolutivo alla presenza del Presidente Musumeci”.