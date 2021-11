Michele Gandolfo: “Iniziati i lavori per l’illuminazione pubblica a Marsala”

Da più parti arrivano quotidianamente alla nostra testata segnalazioni/proteste di cittadini che si lamentano della scarsa illuminazione pubblica.

Proprio nel numero di ieri, 15 novembre, del nostro giornale, abbiamo pubblicato un intervento di un legale a cui si sono rivolti gli abitanti di alcune contrade del versante sud di Marsala per lamentare la mancanza di illuminazione pubblica. Ognuno naturalmente sottolinea le deficienze della propria zona di residenza o frequentazione.

Abbiamo cercato di capire qual’è la situazione dell’illuminazione pubblica nella città di Marsala parlandone con l’assessore al ramo, Michele Gandolfo. “Attualmente abbiamo due squadre di tecnici che stanno provvedendo a sostituire i corpi illuminanti della parte nord e della parte sud di Marsala. Abbiamo un impianto vecchio e fatiscente per cui occorre il tempo necessario per provvedere alla sostituzione. Si aggiunge poi che il cattivo tempo di queste ultime settimane ha peggiorando la situazione ritardando anche gli interventi dei tecnici”.

L’assessore si riferisce al finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione che prevedeva la sostituzione di 12 mila lampade in tutto il territorio comunale. Un lavoro appaltato grazie ad un finanziamento di oltre 5 milioni di euro. “Tra poco dovrebbe essere definita la parte burocratica di un ulteriore finanziamento di una somma molto simile, che permetterà di intervenire anche in altre zone della città – continua ancora l’assessore Michele Gandolfo -. L’attuale squadra, terminati i lavori nelle contrade di entrambi i versanti di Marsala, sarà impegnata nei quartieri popolari di Sappusi, via Istria ed Amabilina. Naturalmente in questo primo step non potremo provvedere a sostituire tutte le lampade ma cercheremo di rendere la città quanto più illuminata possibile. Intanto è attiva la squadra che si occupa dei lavori straordinari. Si occupano di segnalazioni ma anche di interventi mirati come quelli dei semafori che sono spenti o malfunzionanti a volte da mesi”.

Resta il fatto che continuano le lamentele attraverso i social di persone che hanno segnalato agli uffici competenti la mancata illuminazione nelle loro zone, ma che ancora aspettano. “Noi abbiamo adottato una politica ben precisa. Non possiamo distogliere una squadra di tecnici che sta operando per rimettere in sesto l’illuminazione in una strada per andare sostituire una singola lampadina magari in un altro quartiere. Preferiamo affrontare prima l’illuminazione delle strade e poi proseguiremo fino al completamento dell’intero corpo illuminate della città”.