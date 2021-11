Marsala: si rivedono le blatte tra i passanti nel centro Città

Le blatte tornano ad invadere il centro storico e urbano di Marsala. Di solito è l’estate la stagione “preferita” dagli scarafaggi ed ogni volta si rende necessaria una disinfestazione.

In pandemia di certo a Marsala non è mancata una pulizia del territorio, ma pare che si necessiti un ulteriore intervento.

La via Sibilla è costantemente infestata dalle blatte, ma anche in via Roma i passanti devono destreggiarsi, dal pomeriggio alla sera in particolare modo, tra una blatta ed un’altra, quelle rosse tipiche delle fognature. Chissà se tutta la pioggia caduta in questi giorno non abbia fatto il suo per farli scovare. Ciò desta preoccupazione anche alle abitazioni e ai garage dei palazzi.