A Marsala si presenta “Io posso”, storie di donne e di mafia con Marco Lillo e Savina Pilliu

Sabato 13 novembre, alle ore 17, nella sala conferenze del Complesso Monumentale San Pietro si terrà la presentazione del libro “Io posso – Due donne sole contro la mafia” del giornalista Marco Lillo e dell’autore e regista Pierfrancesco Diliberto in arte PIF.

L’incontro con l’autore Marco Lillo e alla presenza di Savina Pilliu – una delle protagoniste della storia – è organizzato dalle Associazioni Femminili di Marsala ANDE, CIF, FIDAPA, dai Centri Antiviolenza “Casa di Venere” e “Metamorfosi”, dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Marsala e da Libera contro le mafie Circolo “Vito Pipitone”. A dialogare con Lillo e Pilliu, Sandro Immordino e Salvatore Inguì. Ingresso consentito con Green Pass secondo le normative anti-Covid.

Sinossi_ Parco della Favorita, Palermo. Due sorelle finiscono al centro di una tenaglia terribile: da una parte c’è la mafia, dall’altra lo Stato. La mafia le perseguita, lo Stato non le considera vittime. Questo libro vuole cambiare il finale alla storia. “Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti – raccontano gli autori -. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare trent’anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però nessuno vi pagherà mai… Questo è quello che è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. Intorno al palazzo abusivo si aggireranno vari personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti, killer latitanti, avvocati illustri, istituzioni pavide, vittime di lupare bianche, anonimi intimidatori e banchieri generosi”.