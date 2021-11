I Fenici del Rugby si formano all’uso del defibrillatore in campo

Si è tenuta lo scorso 6 novembre, presso il campo polifunzionale di via Istria “Gaspare Umile”, la giornata di formazione di rianimazione cardio polmonare (BLSD) rivolta a tutto lo staff tecnico dell’Asd Fenici Rugby Marsala.

A tenere il corso gli istruttori della società Mesh Srl, esperti nel campo della formazione socio sanitaria, coordinati da Olga Carando. Mesh sostiene i Fenici donando proprio la formazione dell’American Heart Association. Ancora una volta i Fenici si confermano campioni di attenzione alla sicurezza dei propri atleti finanche nell’utilizzo del defibrillatore in campo.

“Nonostante non sia ancora obbligatorio per tutti gli operatori di una società sportiva – dichiara il Presidente Marco Quattrociocchi – il codice etico dei Fenici Rugby Marsala obbliga ciascuno degli educatori ad essere altamente specializzato, soprattutto quando si tratta della salute dei nostri ragazzi”. Ancora una volta i Fenici vanno a meta grazie al sostegno di imprenditori illuminati e consapevoli che attraverso lo sport si può fare inclusione sociale fra i giovani e migliorare le nostre comunità. Inoltre altro importante tassello al campo di via Istria: i Fenici hanno realizzato un’impianto di illuminazione esterno per rendere più sicura l’area.