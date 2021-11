E’ rimasta sfregiata la targa delle partigiane marsalesi. Era stata danneggiata ad aprile…

E’ ancora sfregiata la targa dedicata alle partigiane marsalesi al lungomare di Marsala. Lo scorso 24 aprile, la locale sezione dell’Anpi informò la cittadinanza che alla vigilia della Festa di Liberazione la targa posta al Parco delle Partigiane in ricordo della marsalesi Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia Meningi era stata danneggiata. Qualcuno aveva verosimilmente scagliato una pietra o un colpo di martello contro la targa, provocando un danno evidente. Grande fu l’amarezza per la comunità antifascista, che già lo scorso anno – sempre a ridosso del 25 aprile – aveva trovato la stessa targa coperta da una vernice nera e una svastica disegnata sul muretto antistante. In quel caso, la targa fu velocemente ripulita, diversamente da quanto avvenuto in occasione dell’ultimo sfregio: passando dal lungomare cittadino, infatti, si può facilmente notare come nessuno l’abbia riparata, a distanza di sei mesi e mezzo.

“Nonostante le mie ripetute segnalazioni all’amministrazione comunale, non è stato effettuato alcun intervento”, afferma con disappunto il segretario della locale sezione Anpi, Pino Nilo, che comunque anticipa che prossimamente la targa verrà spostata dall’attuale collocazione e sistemata qualche metro più avanti la nuova area giochi del parco. Verrà inoltre collocato un cippo, per dare ulteriore visibilità a un luogo che intende coltivare la memoria dell’impegno delle tre partigiane marsalesi nella lotta per la Liberazione. Ciò non toglie, naturalmente, che lasciare che dallo scorso aprile la targa continui a mostrarsi sfregiata agli occhi dei passanti sia un pessimo servizio alla memoria antifascista e un segno di incuria e superficialità che Francesca Alongi, Bice Cerè e Grazia Meningi non meritano assolutamente.