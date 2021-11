Al Teatro Impero torna il Premio delle Eccellenze di Marsala “91025”, pronti i nuovi nomi

Domenica 21 novembre ore 17.30 al Teatro Impero di Marsala torna il Premio 91025, il Premio della Città di Marsala, organizzato come ogni anno dall’Associazione Culturale Ciuri e nato da un’idea del Presidente Filippo Peralta.

Si tratta di un riconoscimento, ormai annuale, dedicato a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa, a portare in auge il nome di Marsala. Nell’ambito del Premio, quest’anno, ci sarà una sezione dedicata alle donne, un piccolo momento di intrattenimento sul palco, un breve talk, che ha come protagoniste cinque donne in rappresentanza delle istituzioni, delle forze armate e/o impegnate nel sociale, per parlare del ruolo delle donne nella società toccando varie tematiche, e che sarà intitolato “La forza delle donne”. La manifestazione si tiene da molti anni ed è ormai consolidata nel territorio, con la partecipazione di cittadini e istituzioni che non fanno mancare il loro sostegno e il loro interesse all’evento, e comprende momenti di riflessione condivisa e di ‘spettacolo’.

“Lo scorso anno abbiamo preferito dar vita nella sala conferenze del Monumento ai Mille a una ‘Special Edition’ legata proprio alla delicata situazione epidemiologica da Covid-19 e in accordo con l’Amministrazione Comunale – afferma il patron Filippo Peralta -; abbiamo confermato la ‘tradizione’ della manifestazione, seppur in una formula ridotta. Allora alla presenza del sindaco, Massimo Grillo, del presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, degli onorevoli Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità religiose, abbiamo premiato gli operatori sanitari dell’Ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala, ufficialmente Covid Hospital, e gli Operatori della postazione di Marsala del 118, per dare un segno di vicinanza e gratitudine consegnando anche delle pergamene ai protagonisti”.

Il 21 novembre il Premio torna in grande stile, in linea con la sua mission, per assegnare riconoscimenti a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, imprenditoriale, associativa, sociale, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della Città di Marsala, collaborando alla sua valorizzazione e a crearne la storia e l’identità. Tantissimi i premiati, in ogni ambito, dal 2015 ad oggi, tra cui spiccano anche Rosario Fiorello, Nicola Fiasconaro, Daniele Silvestri, Lidia Schillaci, Francesco Stella, tra gli altri.

Pronto anche per quest’anno l’elenco dei riconoscimenti ai marsalesi ‘eccellenti’ e un programma ricco di interventi per condividere emozioni e momenti artistici in grado di proiettare la Città di Marsala oltre il momento buio dovuto alle restrizioni precedenti e pensare ad una vera ripartenza, con la Cultura protagonista.

“Sarà una serata ricca di sorprese e di momenti di riflessione – dice ancora Peralta – che stiamo organizzando curando i dettagli – per offrire a tutti i presenti, agli ospiti, al nostro pubblico sempre numeroso, ai rappresentanti delle istituzioni, una serata di cui essere orgogliosi”.

Il Premio sarà presentato da Ninny Bornice e da Jana Cardinale.