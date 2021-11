Sirtori, il Comune di Marsala appalta i lavori antisismici

Dopo le numerose polemiche nate in seguito dell’inagibilità di 11 classi della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Sirtori”, con conseguente trasferimento degli alunni nei locali comunali di via Abele Damiani e successive proteste da parte dei genitori che non hanno gradito la sistemazione per alcuni disagi strutturali, oggi sembra esserci una notizia buona, seppur timida, per la scuola marsalese.

Il Comune di Marsala ha pubblicato il verbale di gara per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza sismica della scuola primaria e dell’infanzia Sirtori”. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che l’ente comunale guidato da Massimo Grillo è beneficiario del contributo finanziario di 200mila euro per l’esecuzione di interventi alle scuole. E’ stata effettuata una ricognizione nell’elenco degli operatori economici che potranno effettuare i lavori e ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta di Antonio Pellerito di Borgetto (PA) che ha offerto un ribasso del 37,4320%.

Il problema adesso è un altro: le classi residue, nonché la Segreteria, la Presidenza, potranno continuare a fare scuola nella sede di via Sirtori? A quanto pare no e presto dovranno trasferirsi non si sa bene ancora dove, se nei plessi già esistenti del Comprensivo o meno.