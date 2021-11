Marsala: Via ribadisce la sua fiducia a Grillo, ma chiede una rimodulazione delle deleghe

Il Movimento Via rinnova la propria fiducia nel sindaco Grillo. Riunitisi in assemblea, i vertici del movimento, guidati dal coordinatore cittadino Ignazio Chianetta, hanno firmato una nota congiunta in cui ribadiscono “pieno sostegno all’amministrazione Grillo, rinnovando piena fiducia nell’operato degli assessori Gandolfo, Galfano e D’Alessandro”, questi ultimi espressione di Via in Giunta. Al contempo, però, il movimento fondato dall’ex senatore Papania auspica un rilancio dell’azione amministrativa, suggerendo una rimodulazione delle deleghe assessoriali, “tenendo conto delle specifiche competenze professionali di ogni assessore e attuandone un’equa distribuzione”. La nota si conclude con l’auspicio di “un maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale sui grandi temi proposti dall’amministrazione nell’interesse della città, con un comune coordinamento tra le forze politiche di maggioranza”.

Oltre che dal coordinatore cittadino Chianetta, la nota è firmata dai consiglieri comunali Giancarlo Bonomo, Andrea Marino, Antonio Vinci, Ivan Gerardi, Michele Accardi e Massimo Fernandez, oltre che dagli assessori Michele Gandolfo, Arturo Galfano e Giuseppe D’Alessandro.