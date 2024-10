Due giorni di tennis al Circolo di Trapani in ricordo di Bianca Gandolfo

Oggi e domani al Circolo Tennis Trapani si terrà la VI edizione del Torneo in ricordo di Bianca Gandolfo, socia del Circolo e dirigente farmacista dell’Asp di Trapani scomparsa prematuramente. Il torneo vuole ricordare l’impegno professionale e sportivo di Bianca e nello stesso tempo raccogliere fondi per l’acquisto di una strumentazione da donare al reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il torneo si svolgerà in due giorni con la formula del doppio giallo misto. Ogni anno sono sempre molte le adesioni di tennisti amatoriali dei vari Circoli della città e della provincia che partecipano per una giornata di sport e di beneficienza. Il Circolo Trapani è sempre sensibile a temi sociali e culturali ed aperto ad iniziative che possono sollecitare riflessioni su temi importanti. Al torneo sarà presente una rappresentanza del Comitato per la Radioterapia a Trapani che aggiornerà sull’iter in corso per la realizzazione del Reparto di Radioterapia all’ospedale S. Antonio atteso ormai da oltre 14 anni. Alla premiazione, che si terrà domenica alle 12, parteciperanno il presidente del Circolo Tennis Trapani, avv. Umberto Coppola, il direttore amministrativo dell’Asp, dott. Danilo Palazzolo e i familiari di Bianca Gandolfo.