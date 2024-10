Si ritrova dopo 31 anni dal diploma la 5F del Commerciale di Marsala

Gli anni passano ma l’affiatamento resta. Si sono ritrovati dopo 31 anni gli ex alunni della classe 5F del Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala, dopo il conseguimento del diploma nel 1993. Gli ormai ex studenti, che si sono ritrovati per l’occasione in un locale cittadino, hanno ricordato i tanti momenti vissuti in classe, le prime amicizie nate tra i banchi, l’ansia per le interrogazioni, i professori. Tanti gli aneddoti che sono tornati alla mente. A ritrovarsi sono stati: Salvatore Leone, Federica Forte, Marcella Alagna, Sabrina Mattarella, Cinzia Vitaggio, Vitalba Granata, Vitalba Fiorino, Maria Veltri, Giovanna Regina, Antonella Foderà, Vitalba Carta, Laura Crucitti, Isabella Parisi, Giuseppe Bilardello, Leonardo Parisi, Sandro Sparla, Mario Mannone, Vincenzo Crosta, Vincenzo Angileri, Massimo Panicola.