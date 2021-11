Riparata la buca al centro di piazza Inam

Rattoppata in tempo di record la buca che si era aperta nella mattinata nell’asfalto al centro di piazza Inam.

La causa è stata certamente determinata dalla pioggia. Per quanto ci rigurada ci auguriamo che il comune in tutte le sue espressioni, non abbia bisogno di segnalazioni di tipo giornalistico ma si attivi anche quando arrivano richieste da parte dei cittadini.

Intanto, e forse voi che ci leggete vi riconoscete in questo, negli anni ci hanno scritto per denunciare che gli uffici non ripospono spesso neppure al telefono o se lo fanno, sono spesso molto evasivi. Comunque bene, e speriamo che la riparazione regga e magari smetta di piovere…