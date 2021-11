Marsala, la pioggia apre una buca in piazza Pizzo

Non è stato certamente un uragano e neppure un pioggia fortissima quella che si è abbattuta su Marsala nelle serata di ieri 31 ottobre e che è proseguata per quasi tutta la notte.

Ma qualche danno, visto il protrasi della precipitazione, lo ha provocato. Questa volta ad essere interessata non è la solita strada della periferia e neppure la tradizionale zona del porto.

Al centro di piazza Inam una buca in costante allargamento sta interessando l’asfalto della centralissima arteria.

Ironia della sorte l’asfalto ha ceduto non soltanto al centro di una delle due starde in cui è divisa la piazza creando possibili disagi agli automobilisti, ma si è “collocata” proprio sulle strisce pedonali come a dire: “non si fa differenza tra autoveicoli e pedoni”. Intanto fino alle 10 di questa mattina nessun intervento, quanto meno per segnalare l’accaduto si è registrato e la buca continua ad essere sempre più visibile al centro di piazza Pizzo.