Covid: in Italia +2.535 casi e 106 ricoveri ordinari in 24 ore. In Sicilia più positivi che guariti

Sono 2.535 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, con 30 decessi (totale da inizio pandemia di 131.856) e 2.626 guariti (totale 4.537.210). I tamponi processati sono 222.385 con un tasso di positività dell’1,1%. Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (- 3), quelli ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579 (+106). Sono invece 71.737 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Sono 74.654 i nuovi positivi complessivamente, con una decrescita di -121 casi. In Sicilia invece 443 i nuovi positivi al Covid-19, con 0 decessi dopo circa 3 mesi: era il 18 agosto quando si registrarono zero morti. Sono 81 i nuovi guariti (totale 292.085). Sono 7.030 gli attuali positivi in totale, tornano a crescere i contagi: +362 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +10.037 (si contano anche quelli rapidi): l’incidenza dei casi positivi che si attesta adesso al 4,41%. Degli attuali positivi, 267 (-1) pazienti sono ricoverati con sintomi, 39 (+10) persone sono in terapia intensiva (-3).

















