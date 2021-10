Harrison Ford, Antonio Banderas e tutta la troupe del film Indiana Jones, da pochi giorni sono “sbarcati” a Marsala per girare alcune scene al Porto.

Stasera via Sibilla quasi “blindata” dalle auto che scortavano gli attori che hanno cenato presso la trattoria Da Pino.

Alla fine della cena, intorno alle 22, l’auto con i vetri oscurati è entrata nel cortile del Palazzo in cui si trova il ristorante per prelevare gli attori e andare via.

Ma già girano alcune foto della serata.