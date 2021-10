Covid, stabili i contagi, in Sicilia netta diminuzione di nuovi casi

Sono 3.908 nuovi casi di positività regfistrati nelle ultime 24 ore in Italia.

Mentre i decessi ammontano a 39.Sono 491.574 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 487.218. Il tasso di positività è allo 0,79%, stabile rispetto a ieri. Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.455, rispetto a ieri 12 in più.

Altalena al ribasso sulla situazione covid in Sicilia. Secondo il bollettino covid del 23 ottobre del ministero della Salute in Sicilia, nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 291 nuovi casi di contagio (ieri erano 400). I morti sono stati 6 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 6.979. Stabile la situazione in ospedale dove i ricoverati in area medica passano da 264 a 268, mentre quelli in terapia intensiva scendono da 44 a 42 e, fatto importante, con nessun nuovo ricoverato. I tamponi processati sono stati 12.159 (ieri 13.733) e il tasso di positività scende dal 2,91% di ieri al 2,39% di oggi (comunque del triplo rispetto a quello medio nazionale).

Ecco la suddivisione dei contagi per provincia

Palermo: 84.436 casi complessivi dall’inizio della pandemia (68 nuovi casi)

Catania: 77.197 (79)

Messina: 34.773 (91)

Siracusa: 24.091 (5)

Ragusa: 19.928 (7)

Trapani: 19.919 (15)

Caltanissetta: 17.971 (9)

Agrigento: 17.545 (15)

Enna: 9.423 (2)