Riapre il Palaconad di Trapani

Chiuso da oltre un anno e mezzo, il Palaconad riapre le porte ai tifosi che, seppur in maniera ridotta, potranno tornare ad assistere alle partite della Pallacanestro Trapani. Per questa ragione la società granata ha annunciato che nella giornata di martedì 17 agosto, alle ore 18,30, presso i locali del lido Sun Club, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022, la nona consecutiva della Pallacanestro Trapani in Serie A2.

Durante la conferenza stampa, l’amministratore delegato Nicolò Basciano illustrerà i dettagli della campagna abbonamenti, interverrà anche coach Daniele Parente e verrà presentato il neoacquisto Simone Tomasini.

Sulla base della normativa attualmente vigente e nel rispetto dei protocolli sanitari necessari ad evitare la diffusione del covid-19 è ancora previsto un limite di capienza nei Palasport pari al 25% del totale.