Con Lucifero arriva la settimana più calda dell’estate. In Sicilia picchi oltre i 40°

Dopo la tregua del week end, il caldo torrido si prepara a investire nuovamente l’Italia con temperature superiori ai 40°. Si tratta degli effetti dell’anticiclone africano Lucifero, che dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle isole maggiori tra martedì e giovedì. Si parla di picchi di 47/48° in Sicilia e 45° in Sardegna, con conseguente allerta incendi sull’intero territorio e la raccomandazione di non uscire nelle ore più calde per quanto riguarda i soggetti più fragili. Alto tasso di umidità anche nelle ore serali.

Dalle previsioni di questi giorni, le alte temperature dovrebbero protrarsi per l’intera settimana, fino al giorno di Ferragosto. Ma – avvertono i meteorologici – il quadro è in costante evoluzione.

Tuttavia, va considerata una bufala la sedicente comunicazione della Protezione Civile che circola sui social o che gira sui vari gruppi whatsapp nelle ultime ore.

Ad assicurare che si tratta di una bufala è la stessa Protezione Civile.