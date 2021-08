Sventato dramma della solitudine a Marsala. Cade in casa e resta a terra per tre giorni, soccorso un inglese

Sfiorato l’ennesimo dramma della solitudine a Marsala. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Marsala unitamente a personale dei Vigili del fuoco hanno tratto in salvo un 66enne inglese, residente da tempo in Contrada Spagnola, che da tre giorni, a causa di una caduta, si trovava riverso per terra senza possibilità di rialzarsi autonomamente.

L’intervento è scattato grazie alla segnalazione da parte di un parente dell’uomo, che da 2 giorni provava a contattarlo telefonicamente senza avere mai una risposta.

Insospettitosi, ha a sua volta contattato le Forze dell’Ordine che si sono recate sul posto.

Con l’intervento dei Vigili del fuoco i Carabinieri sono entrati nell’appartamento dove l’uomo vive da solo, trovando finestre aperte e luci accese.

Nei pressi della camera da letto riverso sul pavimento vi era l’uomo cosciente, ma dolorante il quale ha dichiarato di trovarsi in quella posizione da tre giorni circa, a causa di una caduta. Soccorso immediatamente tramite l’intervento del personale sanitario, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” per le cure del caso e successivamente affidato ad un’amica, che gli darà assistenza.