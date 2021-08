AST Marsala: “Nel litorale Sud ancora niente allacci alla nuova rete fognaria”

Facendo seguito alla richiesta del 17.04 prot. N.0036209/2021 dell’Associazione Strutture Turistiche di Marsala, per l’allacciamento dei reflui provenienti dalle abitazioni estive nella zona dei lidi, come scrive il Presidente Gaspare Giacalone: “… dobbiamo constatare, con amarezza, che a nulla sono servite le nostre preoccupazioni. Parlavamo di centinaia e centinaia di abitazioni che avrebbero ancora riversato nel sottosuolo migliaia e migliaia di metricubi di acqua sporca. Sappiamo solo che una amministrazione corretta e trasparente avrebbe fatto sapere quale era lo stato di fatto e perché ciò non sarebbe stato possibile. Sappiamo ancora che quando una amministrazione persegue un obiettivo importante per la sua comunità è in grado di fare cambiare anche qualche legge regionale, qualora ce ne fosse bisogno. Ma ormai è andata così! E ora i bagnanti e turisti devono passare attraverso i liquami provenienti dagli scarichi civili perchè i pozzi a perdere non ce la fanno più ad assorbire oltre misura. Non ci va più di spendere altre parole (turismo, promozione turistica, spiagge bellissime, acqua cristallina, ecc.). Liquami per strada come città di terzo mondo dopo che si sono spese decine di miliardi di soldi pubblici“.