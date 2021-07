Il valdericino Ala Zoghlami accede alla finale olimpica dei 3000 siepi

C’è gloria anche per il territorio trapanese ai Giochi Olimpici di Tokyo. Un atleta valdericino parteciperà, infatti, alla finale dei 3000 siepi. Si tratta di Ala Zoghlami, che si è qualificato nella sua batteria di semifinale, assieme al connazionale Ahmed Abdelwahed. Non ce l’ha fatto per un soffio Osama Zoghlami, fratelli di Ala, che ha mancato la finale per 15 centesimi. Ala Zoghlami è giunto quarto nella prima batteria, percorsa in 8’14”06, migliorando il proprio personale di quasi 4 secondi. Si tratta della settima migliore prestazione italiana di tutti i tempi, nella disciplina che in passato ha regalato soddisfazioni e medaglie all’Italia, con Francesco Panetta e Alessandro Lambruschini.

Esulta anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile: “Un grandissimo risultato e gioia infinita per un atleta di inaudito talento e tenacia. Un caro abbraccio al fratello Osama che, nonostante un impeccabile gara, per appena 15 centesimi non si è qualificato”.