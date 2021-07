Ddl Zan e Registro dei bambini mai nati, Scirocco Pride incalza il Consiglio

Il coordinamento di Scirocco Pride incalza il Consiglio comunale sulla cancellazione della delibera che istituisce il registro dei bambini mai nati a Marsala e sulla mozione a sostegno del ddl Zan. Si tratta di due tra i punti presenti all’ordine del giorno delle ultime sedute convocate dal presidente Enzo Sturiano.

“A causa dei prolungati dibattimenti su altri punti all’ordine del giorno – si legge nella nota di Scirocco Pride – la discussione è stata rimandata in primo luogo alla seduta di venerdì 23 luglio; tuttavia a seguito di ulteriori ritardi i punti in questione troveranno occasione di dibattito, e si spera di voto, in una successiva seduta consiliare, probabilmente lunedì 26 luglio. Rispettando il lavoro dei consiglieri e delle consigliere speranzosə che i motivi dei rinvii vengano celermente risolti come dovuto, riteniamo doveroso ricordare che la cancellazione del “Registro dei bambini mai nati” e la mozione a sostegno del ddl Zan costituiscono due atti di civiltà fondamentali per il pieno e legittimo riconoscimento di un diritto spesso non assicurato al Sud, dove eccedono i medici obiettori di coscienza, e dei diritti di tuttə ad amare e a essere amatə, liberamente, senza pregiudizi e ritorsioni violente e di non subire discriminazioni basate unicamente sull’odio per il diverso. Chiediamo al Consiglio comunale di Marsala di pronunciarsi liberamente e senza vincoli politici, sociali, religiosi, affrontando le due questioni laicamente, nel rispetto dei valori trasmessi dalla Costituzione repubblicana”.