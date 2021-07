Cinema Sotto le Stelle: a San Pietro il 27 luglio “Maledetta Primavera” con Ramazzotti-Morelli

Per Marsala Estate 2021, il cartellone degli eventi programmato dal Comune, domani sera, 27 luglio, il Complesso San Pietro ospita il “Cinema Sotto le Stelle” a partire dalle 21.30 con il film “Maledetta Primavera”.

Il film, uscito lo scorso giugno, vede protagonisti Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli in una commedia per la regia di Elisa Amoroso. Alla fine degli anni ’80, Nina, una ragazza di undici anni, vive in una famiglia problematica: il padre e la madre litigano sempre e Lorenzo, il fratello minore, è colto di frequente da bruschi attacchi d’ira. La famiglia si trasferisce per necessità dal centro di Roma ad un quartiere-dormitorio della periferia. Nina si ritrova così in un ambiente a lei del tutto alieno: ha perso i contatti degli amici di prima e la nuova scuola, gestita da suore, nulla ha a che vedere con quella che frequentava nel centro capitolino. Questa congerie di aspetti negativi e demoralizzanti viene all’improvviso stemperata dall’incontro che la ragazzina fa con Sirley, una tredicenne sudamericana dal carattere tanto forte quanto difficile e complesso. Sirley infatti è una anticonformista che non ha paura di nessuno e che disprezza le regole del vivere comune. Poco a poco, tra le due ragazze, accomunate da vite non certo tranquille, nasce un profondo sentimento che supera l’amicizia per diventare una sorta di “sorellanza”. Biglietti 4 euro (Anteprima 7 euro). Ridotto per alcune categorie.