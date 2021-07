Cinquanta migranti alla deriva salvati a largo di Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Continuano gli sbarchi e i migranti salvati a largo di Lampedusa. Come comunicato da Open Arms sono stati presi in consegna dalla Guardia Costiera i 50 migranti che si trovavano alla deriva a 30 miglia da Lampedusa. Tra loro vi erano bambini e donne in stato di gravidanza. A dare l’allarme sono stati alcuni pescatori.

E’ stato solo l’ultimo intervento in ordine di tempo di una serie di sbarchi con un centinaio di migranti nell’ultima notte, mentre ieri ne sono arrivati piu di 300.

(ITALPRESS).