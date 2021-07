Boom di contagi a Gela, Musumeci firma l’ordinanza per la zona rossa

Ancora una zona rossa in Sicilia. Si tratta di Gela, il quarto comune siciliano per cui il governo regionale dispone nuove misure restrittive nelle ultime settimane. L’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è resa necessaria a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid ed era stato preannunciato dal sindaco della cittadina nissena Lucio Greco, visti i 190 casi settimanali registrati. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 18 luglio fino a venerdì 23 dello stesso mese. Attualmente, fino a mercoledì 21 luglio, sono già in zona rossa anche i Comuni di Mazzarino e Riesi, sempre nel Nisseno, e Piazza Armerina, in provincia di Enna.