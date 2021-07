“Shine Bright”, Arianna Lupo torna con la cover dance dei dj Nicolas e Combo. VIDEO

“Shine Bright”, successo di Rihanna del 2012, è la cover prodotta dalla collaborazione tra la cantante marsalese Arianna Lupo con dj Nicolas e dj Combo.

In questa nuova versione, l’eterea voce di Arianna – che ha alle spalle un disco e la partecipazione al programma Rai Uno “Ti lascio una canzone” – si sposa con le nuove sonorità dance del duo Nicolas-Combo, non nuovi a produzioni simili. “Shine Bright” è la perfetta colonna sonora dell’estate 2021 accompagnata da un videoclip visibile su You Tube fresco, estivo, Mediterraneo.

GUARDA IL VIDEO:

Per il brano, i deejay recuperano il sound della dance anni ’90 e l’inedita Arianna Lupo, abituata ad altre sonorità più pop-liriche, spinge bene la sua vocalità donando dinamicità al pezzo. Il video ha raggiunto le quasi 19mila visualizzazioni su You Tube dal 25 giugno, data di uscita su tutte le piattaforme digitali.