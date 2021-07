Ancora cumuli di rifiuti e roghi ad Amabilina. Scrivono i residenti: “Non ce la facciamo più”

“Salve sono sono un cittadino che abita in zona Amabilina, noi qua non ce la facciamo più siamo sommersi di spazzatura e in più ogni sera danno fuoco siamo ridotti peggio di Napoli e nessuno ne parla, il sindaco non ne vuole sapere nulla come possiamo fare per farci sentire, noi qua stiamo morendo tutti”. “Appena puoi fatti un giro nel mio quartiere…c’ è il rischio che ci trovi sepolti sotto l’ immondizia”.

Messaggi del genere arrivano praticamente ogni giorno all’attenzione della nostra redazione, a testimonianza di una situazione ormai insostenibile nel quartiere popolare di Amabilina. Alla vicenda abbiamo dedicato diversi approfondimenti, l’ultimo la settimana scorsa, corredato da foto che evidenziavano la quantità di rifiuti, in parte bruciati, che si trovavano in varie parti del quartiere. Poco prima del fine settimana gli operatori di Energetikambiente avevano nuovamente ripulito tutto, ma nel giro di qualche giorno la situazione è persino peggiorata. I cumuli di rifiuti sparsi tra la zona della chiesa e quella del campo di calcetto sono in ulteriore aumento: oltre ai soliti sacchi, ci sono anche numerosi ingombranti: divani, poltrone e persino un biliardino. Ancora una volta, alcuni di questi cumuli sono stati dati alle fiamme, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ma se da un lato c’è una parte della popolazione residente che alimenta in maniera criminale questa situazione di degrado ambientale, cresce il disappunto e la rabbia di altri cittadini che non si arrendono a vedere ogni giorno i rifiuti bruciare sotto i loro occhi e tornano a chiedere l’intervento delle istituzioni.