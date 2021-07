Marsala, danno alla rete idrica. Mancherà l’acqua in centro e nelle periferie

Il Servizio Idrico del Comune di Marsala rende noto che lavori di un’Impresa incaricata da Società elettrica – con scavi in corso in contrada San Silvestro – hanno causato un danno alla rete idrica passante per la Statale 115 per Mazara, in prossimità dell’incrocio semaforico di contrada Ponte Fiumarella.

Non è la prima volta che accade in zona un guasto, lo scorso anno è anche accaduto per un paio di volte nel periodo estivo. Naturalmente il problema si risolve soltanto attraverso una grande opera di sostituzione di tutta la condotta idrica che è vetusta ed attualmente un vero e proprio colabrodo.

L’assessore Giuseppe D’Alessandro e i tecnici comunali, oltre ad acquisire elementi per accertare le responsabilità dell’accaduto, stanno coordinando l’intervento di riparazione che, purtroppo, comporta la momentanea sospensione dell’erogazione idrica. Fermi i pozzi di Sinubio, disagi all’approvvigionamento idrico si potranno registrare in diverse aree del centro urbano e delle periferie. Un servizio autobotti, opportunamente potenziato, sarà disponibile per limitare al minimo i disagi ai cittadini e alle attività.