L’Italia vince gli Europei, gioia incontenibile dei tifosi (e controlli). VIDEO

L’Italia vince gli Europei 2020 – rinviati lo scorso anno a causa della pandemia – imponendosi contro l’Inghilterra per 3 a 2 ai rigori.

Il tempo regolamentare era finito in pareggio (goal di Shaw e Bonucci), poi i supplementari non avevano regalato molte emozioni ma gli azzurri di Roberto Mancini non si erano lasciati intimorire dagli inglesi, pressando con grinta.

GUARDA IL VIDEO – PIAZZA INAM:

L’Italia ha così vinto il suo secondo Europeo, non lo vinceva dal 1968, da ben 53 anni, ovvero la distanza maggiore tra due trofei vinti da una singola Nazionale.

Grande tifo nelle città del trapanese, a volte contenuto altre volte più incontenibile come in una delle piazze più “calde” del tifo calcistico: Piazza Inam che stasera, tra bandiere, parrucche azzurre, maglie tricolori e camion, sono più di mille persone, anche se c’è un controllo notevole tra Vigili urbani, militari e forze di Polizia.

GUARDA IL VIDEO PORTA GARIBALDI – PORTA NUOVA:

GUARDA IL VIDEO DALL’ALTO: