Trapani, dal 13 luglio disinfestazione. Stasera stop auto in via Ammiraglio Staiti

In attuazione del programma di disinfestazione del territorio comunale, il giorno 13/07/2021 – dalle ore 2 alle ore 6 – avrà inizio l’attività su tutto il territorio.

Programma di DISINFESTAZIONE

13/07/21 Zona 7 (Percorso: Via Ten. Alberti – Via Sceusa)

(Percorso: Via Ten. Alberti – Via Sceusa) 14/07/21 Zona 8 (Percorso: zone Quartiere “Villa Rosina”)

(Percorso: zone Quartiere “Villa Rosina”) 16/07/21 Zona 6 (Percorso: Via Marsala – Via Ten. Alberti)

(Percorso: Via Marsala – Via Ten. Alberti) 19/07/21 Zona 9 (Percorso: Via G. B. Fardella – Via Marsala – località Xitta)

(Percorso: Via G. B. Fardella – Via Marsala – località Xitta) 20/07/21 TERRITORIO MISILISCEMI – FONTANASALSA – GUARRATO – RILIEVO – LOCOGRANDE – MARAUSA – SALINAGRANDE – PALMA –PIETRETAGLIATE

– FONTANASALSA – GUARRATO – RILIEVO – LOCOGRANDE – MARAUSA – SALINAGRANDE – PALMA –PIETRETAGLIATE 21/07/21 Zona 1 (Percorso: Lazzaretto Piazza – Vittorio Emanuele)

(Percorso: Lazzaretto Piazza – Vittorio Emanuele) 23/07/21 Zona 2 (Percorso: Piazza Vittorio Emanuele – Piazza XXI Aprile

(Percorso: Piazza Vittorio Emanuele – Piazza XXI Aprile 24/07/21 Zona 3 (Percorso: Piazza XXI Aprile ai confini col comune di Erice)

(Percorso: Piazza XXI Aprile ai confini col comune di Erice) 27/07/21 FRAZIONI EST – NAPOLA MOKARTA – FULGATORE – UMMARI

– NAPOLA MOKARTA – FULGATORE – UMMARI 30/07/21 Zona 4 (Percorso: Piazza XXI Aprile Via Cofano)

(Percorso: Piazza XXI Aprile Via Cofano) 31/07/21 Zona 5 (Percorso: via Cofano ai confini col comune di Erice)

N.B. Le date indicate potrebbero subire marginali variazioni per cause di forza maggiore.

Il trattamento verrà eseguito nelle zone e nei giorni sopraindicati dalle ore dalle ore 2:00 alle ore 6:00 di ogni giorno. Consiste nella nebulizzazione di insetticida specifico nei confronti di zanzare, mosche ed altri insetti volanti.

Si consiglia, in via precauzionale, di non sostare nelle aree oggetto di trattamento durante le fasi di intervento e nelle due ore successive, chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa. Si suggerisce anche di coprire eventuali piante da orto che si trovano sul fronte strada e lavare con acqua e sapone neutro eventuali giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata.

Inoltre questa sera alle ore 22, come previsto dalla delibera di Giunta per la riedizione sperimentale 2021 della ZTL, a partire dalle 22 stop alle auto anche in via Ammiraglio Staiti. Ai cancelli già attivi da qualche giorno nella zona nord della città si aggiungeranno dunque quelli nella zona del porto, in considerazione dell’elevato traffico di ieri sera e del mancato rispetto civico delle regole. L’ingorgo per l’appunto creatosi ieri sera in via Silva, dove alcune auto transitavano contromano, ha causato in appena 30 minuti il blocco del traffico con conseguenti inevitabili rallentamenti e dunque l’emergenziale riapertura al traffico veicolare della dorsale nord Corso Vittorio Emanuele / Lungomare Dante Alighieri alle 00:30. Previsti anche maggiori controlli. Pertanto, verrà data piena ed immediata attuazione all’ampliamento della ztl con la chiusura di via Ammiraglio Staiti da via Mazzini in poi scendendo verso ovest. Si ricorda, novità di quest’anno, che é consentito il transito ai veicoli a due ruote oltre a coloro i quali devono recarsi presso una struttura ricettiva o previa prenotazione in un ristorante. Per agevolare il raggiungimento del centro storico, ATM mette a disposizione due linee specifiche di bus dai parcheggi di Piazzale Ilio e Piazza Vittorio fino alle 2 di notte.