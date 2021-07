Coronavirus: in Italia +1.400 casi, in Sicilia 192, calano i ricoveri. Nel trapanese +24

Sono 1.400 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, con 12 deceduti (totale 127.768) e 1.763 guariti (totale 4.101.102). Il tasso di positività è stabile allo 0,7% con 208.419 tamponi, 12 mila in più rispetto a venerdì, nonostante ciò, la curva tende a risalire.

I positivi nel Paese in totale sono 41.015, con una decrescita di -381 casi.



Ancora in calo invece i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -11) e scendono a 161, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -30), 1.147 in tutto; sono 39.707 le persone in isolamento domiciliare.

In Sicilia invece sono 192 i nuovi positivi al Covid-19, solo 2 i decessi (totale 5.990), 152 i guariti (totale 223.570).

I positivi sull’isola complessivamente sono 3.547, con un lieve incremento di 38 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.201 (si contano anche quelli rapidi). Scende leggermente l’incidenza a 1,88%.

Degli attuali positivi, 131 pazienti sono ricoverati con sintomi, 18 persone sono in terapia intensiva (-2).

Palermo 70.196 (+17); Catania 60.587 (+14); Messina 26.767 (+5); Siracusa 16.758 (+12); Trapani 14.265 (+24); Ragusa 13.230 (+34); Agrigento 12.277 (+10); Caltanissetta 12.224 (+77); Enna 6.611 (+8)