Vaccini in Sicilia: ancora un giorno per le prenotazioni degli over 12

Ancora un giorno di open day per la vaccinazione anti-Covid in Sicilia. Come preannunciato nei giorni scorsi, la Regione ha dato il via libera alla prenotazione dei vaccini per tutta la popolazione residente, dai 12 anni ai 79 anni, inclusi i soggetti estremamente vulnerabili. Per la prenotazione, attivata da domenica 4 a martedì 6 luglio per questo ampio segmento, è sufficiente la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi. Verranno somministrati esclusivamente Pfizer e Moderna, presso gli hub vaccinali delle province siciliane. Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità. Si può effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.