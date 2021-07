Sciopero nazionale del trasporto aereo, a Birgi cancellati otto voli

Sono 8 i voli cancellati per la giornata di oggi a Birgi. A comunicarlo è l’Airgest, la società di gestione dell’aeroporto “Vincenzo Florio”. Si tratta degli effetti dello sciopero promosso dalle sigle sindacali del comparto per la giornata odierna e che sta creando disagi in tutti i principali aeroporti italiani, con la cancellazione di oltre 140 voli nazionali e internazionali.

In un primo momento, sembrava che dovessero saltare solo i voli di andata e ritorno per Bologna, effettuati da Ryanair. In mattinata è arrivata l’ufficialità anche per quanto riguarda Pantelleria (DAT), Napoli e Brindisi (AlbaStar). Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati a difesa dell’occupazione nell’ambito del trasporto aereo, tra i settori che maggiormente hanno sofferto gli effetti della crisi economica legata alla pandemia.