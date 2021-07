Lions: Borsa di Studio “Totò De Simone” a Sara Bova, studente della Sturzo

Lunedì 4 luglio, per il quarto anno, il Lions Club di Marsala ha elargito la borsa di studio intitolata a “Totò De Simone”. Sara Bova, studentessa della Scuola Secondaria I grado Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”, che si è distinta per meriti scolastici grazie all’acquisizione di un eccellente metodo di studio, accompagnata dalla mamma, ha ricevuto dal Presidente Antonino Arangio l’attestato e la somma di 500 euro che consentirà l’acquisto dei libri per poter frequentare il Liceo Psico-Pedagogico.

Alla cerimonia di consegna erano presenti Anna Maria Alagna, dirigente della scuola, Giovanni Angileri, docente, Nanni Cucchiara, genero di Totò De Simone, Angelo Fici, Vitalba Pipitone, Maria Elisabetta De Vita, Paola Maria Di Pietra, soci del club.

La borsa di studio è stata istituita dal Lions Club di Marsala in memoria del socio Salvatore De Simone stimato per le sue doti di elevata umanità, cittadino esemplare, professionista competente, affabile educatore, lion impegnato, schietto, leale, garbato, gentile, elegante, dotato di humor, laureato in Lettere all’Università degli Studi di Palermo ha insegnato presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala ed è stato segretario del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini. Dopo un momento di commozione l’attenzione e la sensibilità dei Lions si è rivolta ai giovani ed al loro avvenire, poiché essi sono il futuro.