Coronavirus: in Italia 47.779 positivi in totale e calo ricoveri. In Sicilia casi sopra i 100

L’emergenza Coronavirus mostra i nuovi dati di oggi in Italia sono 794 i nuovi positivi, con 28 decessi (totale da inizio pandemia di 127.615) e 2.345 guariti (totale 4.086.188). Il tasso di positività è fermo allo 0,4%. I positivi complessivamente nel paese scendono a 47.779, con una ulteriore decrescita di -1.579 casi. I tamponi effettuati sono +199.238. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.469 (-63), 213 invece si trovano in Intensiva (-16), mentre 46.097 sono in isolamento domiciliare. In Sicilia i nuovi contagi restano sopra i 100, oggi sono 115; i deceduti 5 (totale 5.979) e i guariti 270 (totale 222.244). In totale i positivi sull’isola sono 3.725, con una decrescita di -160 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.481 (si contano anche quelli rapidi). Degli attuali positivi, 154 pazienti sono ricoverati con sintomi, 19 persone sono in terapia intensiva (+1).





















