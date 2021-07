Rinasce il chiosco dei panini a Sappusi. Franco Cosenza ringrazia per i fondi raccolti

Poco meno di due mesi fa, un devastante incendio distrusse il chiosco di Franco Cosenza. L’episodio destò grande impressione in città, in quanto la piccola attività andava avanti da oltre trent’anni a beneficio del quartiere Sappusi, ma anche della popolazione scolastica dei due istituti, il Liceo Scientifico “Ruggieri” e il “Pascasino, che trovava nei gestori del chiosco gentilezza, cortesia e prodotti di buona qualità. Così, sono state attivate diverse iniziative solidali, tra cui quella lanciata sulla piattaforma GoFundMe, che nel giro di alcune settimane, ha raccolto 885 euro: non basteranno per l’intera opera, i cui lavori di ricostruzione sono già stati avviati, ma sicuramente rappresentano un contributo apprezzabile che testimonia sensibilità e spirito solidale. Un’altra iniziativa simile è stata promossa anche da parte del personale in servizio presso il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”.

A riguardo, Franco Cosenza ha voluto esprimere un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alle iniziative seguite all’incendio del chiosco. “Non posso fare a meno di ringraziare i vari promotori delle raccolte fondi che sono state lanciate e tutti coloro che hanno partecipato a queste iniziative. Voglio ringraziare tutti per la solidarietà mostratami dopo ciò che è accaduto alla mia attività. I fondi raccolti serviranno sicuramente per la ripresa dell’attività. Questo gesto è stato un segno di grande umanità che sicuramente non dimenticherò mai. Con affetto, il vostro Franco Panelle”.