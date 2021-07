Marsala, il Consiglio comunale rinvia la trattazione del Piano Economico Finanziario

Doveva, lo scorso martedì 30 giugno, essere il giorno in cui il Consiglio comunale di Marsala doveva approvare il Pef relativo al 2020 in pratica le tariffe sui rifiuti. In apertura di seduta il presidente Enzo Sturiano ha “preso tempo”, in quanto, così ha riferito, si attendevano notizie dall’Assemblea Regionale Siciliana che avrebbe potuto concedere una proroga ai comuni circa i tempi di approvazione dell’atto che scadevano proprio il 30 giugno.

Si è quindi passato, dopo i regolari prelievi, alla trattazione di alcuni atti di Indirizzo e Mozioni presentati dai Consiglieri comunali. Flavio Coppola ha proposto un Atto di indirizzo mirante ad in titolare almeno un tragitto del Lungomare di Marsala ad Honor Frost, la prima donna archeologa subacquea di origine cipriota ma che per tanti anni ha lavorato in Sicilia nel recupero di una nave punica datata 241 avanti Cristo che si era incagliata al largo delle acque di Marsala. Quel ritrovamento, come è noto, oggi è esposto al museo archeologico lilibeo. Coppola però ha ricordato come un intervento simile non basta, sostenuto anche dall’intervento di Pino Ferrantelli, ha invitato l’amministrazione ad incentivare il turismo partendo proprio dal Baglio Anselmi dove si trova la nave puniva, ma non ci sono i turisti. D’accordo con l’intitolazione si è detta l’assessore Antonella Coppola presente in Aula.

Il provvedimento è stato approvato. Altro atto d’indirizzo, che avevamo anticipato nell’intervista al consigliere Leo Pugliese, ha riguardato la possibilità di spostare per la prossima stagione l’isola ecologica del Signorino, in un’altra località vicina per potere usufruire dell’ampio parcheggio da utilizzare in altro modo rispetto ad un discarica. L’atto è stato illustrato proprio dal consigliere di Liberi. Diversi gli interventi a sostegno dell’iniziativa, compreso quello dell’assessore

Michele Milazzo che a tal proposito ha parlato nel corso della seduta del Consiglio. Atto d’indirizzo che l’aula ha poi approvato. Nella riunione si è pure parlato di dare un ristoro ai titolari di partita Iva che a vario titolo non avevano potuto avere accesso alle somme stanziate dai governi nazionali e regionali. Anche questo provvedimento è stato esitato favorevolmente dai Consiglieri comunali.

Verso la fine della seduta è arrivata la notizia che la Regione aveva prorogato al prossimo 31 luglio il termine ultimo per l’approvazione Piano Economico Finanziario. A questo punto il presidente ha chiuso i lavori avvisando che sarà a breve convocata una conferenza dei capogruppo per decidere le prossime date di convocazione del Consiglio comunale.