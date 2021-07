Coronavirus in Italia, 882 positivi in più nelle ultime 24 ore. La Sicilia resta la regione con più nuovi casi

Si riavvicina a quota mille il numero dei casi giornalieri di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati 882, con 21 decessi. Resta, comunque, ampiamente superiore il dato relativo ai guariti (+1.941), di conseguenza gli attuali positivi scendono ancora, a 49.358.

La Sicilia, con 137 nuovi casi, si conferma la regione con più contagi giornalieri. A seguire la Lombardia (136) e la Campania (107).

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia si sono registrati 279 guarigioni e 4 decessi, con un’ulteriore flessione degli attuali positivi, che adesso sono 3.885.

I ricoveri nell’isola sono 352, 24 in terapia intensiva e 328 in regime ordinario. Sono, invece, 2.894 i soggetti in isolamento domiciliare, che restano in attesa di negativizzazione.