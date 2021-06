L’estate marsalese con De Gregori, cinema sotto le stelle, libri e “Village”

“Da pochi giorni si è chiusa la manifestazione d’interesse con cui abbiamo chiesto agli artisti, alle associazioni e agli operatori culturali di fare pervenire le loro idee e i loro progetti per arricchire l’offerta culturale e artistica della nostra estate. Non era mai stato fatto prima e come ogni cambiamento ha creato reazioni. Ma alla fine, come sempre, è prevalsa la voglia di mettersi in gioco dei marsalesi e le domande che sono arrivate sono state più di 30 – affermano il sindaco Massimo Grillo e gli assessori Oreste Alagna e Antonella Coppola -. Una commissione tecnica si metterà al lavoro per valutare le proposte secondo le regole di trasparenza che ci siamo dati nel bando. E nel giro di pochi giorni terremo una conferenza stampa in cui presenteremo il programma dell’estate marsalese 2021. Ma nel frattempo non siamo stati fermi – conclude il sindaco Grillo – ed abbiamo intercettato iniziative di rilievo nazionale e regionale, proponendo altresì attività che potessero animare le contrade”.

Oltre all’evento Kitefest – tutt’ora in corso fino a domenica prossima – tornerà a luglio la rassegna all’aperto “Cinema Sotto le Stelle”, appuntamento tradizionale al Complesso San Pietro che ha in programmazione anche alcune prime visioni. Dal 29 luglio al 1° agosto sarà la volta di Shock da Ground in Piazza della Vittoria. Un evento di “street basket” che vedrà confluire a Marsala atleti e appassionati da tutta Italia e che da quest’anno è anche affiliato alla Federazione Pallacanestro Italiana.

Dal 6 all’8 agosto sarà la volta de “Il mare il colore dei libri” a Villa Cavallotti che riaprirà: Marsala diventerà il centro dell’editoria indipendente ospitando un evento che si ispira ad “Una Marina di Libri” organizzato a Palermo e promosso dal Consorzio CCN Piazza Marina&Dintorni, Navarra Editore e Sellerio. Una tre giorni di incontri con autori ed editori, reading, spettacoli e momenti legati alla letteratura per bambini.Il 31 agosto, sempre in Piazza della Vittoria (Porta Nuova) si terrà il concerto di Francesco De Gregori e la sua band: uno dei più grandi cantautori italiani ripercorre la sua carriera proponendo i brani di maggiore successo.

Da metà luglio inizierà anche “Marsala Village”, festival itinerante di animazione con tornei sportivi, cabaret, serate di ballo, musica e giochi di squadra che animerà le contrade marsalesi. “Stiamo cercando di programmare il Wine Fest a fine estate e ci prepariamo agli Stati Generali dell’Export a fine settembre”, dice infine Grillo.