Barcone naufraga al largo di Lampedusa, 7 morti e 9 dispersi. Notte di sbarchi

Un barcone è naufragato a circa 5 miglia da Lampedusa. Le vittime sono 7 con 9 dispersi. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all’improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I soccorritori hanno recuperato 48 superstiti, di cui inizialmente in 5 avevano perso la vita. Sia i sopravvissuti che le salme sono già state portate a molo Favarolo dove stanno per sbarcare. Sul posto, c’è la polizia che cercherà adesso di ricostruire la dinamica della tragedia.

Continuano incessanti gli sbarchi a Lampedusa. Sono 256 i migranti approdati sull’isola, a partire dalle 3,30 della notte, con 4 diversi barconi. Tre sono state soccorse al largo, la quarta – con 6 tunisini a bordo – è riuscita ad arrivare alle 7 in porto. Anche ieri c’erano stati 4 sbarchi sull’isola con un totale di 136 persone.

Tutti i 256 migranti sbarcati fra la notte e l’alba a Lampedusa, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola più i 48 superstiti del naufragio. La struttura così arriverà a 660 ospiti.