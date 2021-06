Marsala: montagne di rifiuti nel quartiere Sappusi

Ancora montagne di rifiuti a Marsala e ancora una volta nel quartiere Sappusi dove non si riesce a porre fine alle discariche lì presenti.

Ogni tipo di spazzatura gettata in maniera incivile e indiscriminata, alcune volte da residenti, altre volte da chi passa con l’auto e si approfitta.

Ma sono gran parte degli abitanti a chiedere di porre fine all’incresciosa situazione che ormai si protrae da tempo. L’area viene ripulita e poi torna a riformarsi una discarica a cielo aperto. E il “gioco” si ripete.

In corso Calatafimi e traverse invece, l’Rsu che passa soltanto il lunedì non è stato raccolto e non è la prima volta. Così facendo però si rischia di aumentare le discariche sul territorio.