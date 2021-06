Marsala: rifiuti in scavi di via De Gasperi, rami coprono segnali stradali

Tante e quotidiane sono le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini marsalesi sull’incuria di alcuni punti importanti della Città.

Nell’inchiesta sugli scavi di via De Gasperi e sullo stop ai lavori della fognatura (leggi QUI), abbiamo parlato anche di quanto i rifiuti stiano per riempire gli scavi archeologici a cielo aperto, cartaccia, plastica e altro, lasciati appositamente o volati lì perchè abbandonati per strada.

Ed ancora i rami degli alberi non potati che coprono i segnali e i cartelli stradali. Prova ne è quanto accade sulla via del Fante che, tra strada incompleta e altro, sembra abbandonata.