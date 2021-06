Flag trapanese, presentata l’attività di formazione per la marineria (VIDEO)

Circa 120 operatori della marineria del territorio parteciperanno all’attività di formazione organizzata dal Flag “Tonni e Tonnare del Litorale Trapanese”. Si tratta di 12 incontri per 24 ore di formazione on line, curata da Accademia Eraclitea e in programma da fine luglio a ottobre. Ai partecipanti verrà corrisposto un indennizzo finanziario. L’iniziativa è stata presentata agli operatori del settore al Complesso Monumentale San Pietro, dalla presidente del Flag trapanese Andreana Patti, alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Marsala Oreste Alagna e del responsabile di Accademia Eraclitea Michele Incognito.

“La formazione è uno degli strumenti con cui possiamo uscire dalla crisi”, ha affermato Andreana Patti, che ha colto l’occasione per tracciare anche un bilancio delle attività del Flag durante questi anni: “Finora il territorio aveva gestito solo i fondi comunitari del Feamp, creando diversi vuoti tra una programmazione e un’altra. In questi anni abbiamo investito sulle grandi potenzialità che la Fondazione ha anche come supporto tecnico”. Il riferimento è all’elaborazione di una proposta Italia-Tunisia per il monitoraggio delle acque, alla stesura di uno studio tecnico a supporto degli enti locali in merito al progetto Renexia e all’elaborazione di un documento strategico sulla risorsa mare, costruito dal basso.

Gli operatori della marineria locale Giuseppe Laudicina e Uccio Mauro, nel corso dell’iniziativa, hanno sottolineato le difficoltà che il comparto ittico locale vive da anni, in particolare a causa della riduzione delle quote di pesca del tonno da parte dell’Unione Europea, ma anche dalla carenza di strutture per lo svolgimento delle attività del settore. “A volte si dimentica che i pescatori sono alleati dell’ambiente marino, sentinelle del mare”, ha sottolineato Andreana Patti in chiusura, auspicando una ridiscussione delle quote tonno.