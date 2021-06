Abrignani: “Variante Delta diverrà prevalente. Vaccino unica via”

“Siamo certi che la variante Delta diventerà prevalente, occorre monitorarla continuare a vaccinarci così diventerà come un’influenza”. Lo ha detto il professor Sergio Abrignani, immunologo e membro del Cts, ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24. “Ci si può ammalare anche se si è stati vaccinati ma le conseguenze sono lievi proprio come l’influenza che ogni anno fa milioni di infezioni e circa 3mila morti in Italia. Dobbiamo addomesticare il virus con cui conviveremo nei prossimi decenni”, ha aggiunto Abrignani.

“Bisogna vaccinare gli adolescenti non perché siano soggetti a rischio di sviluppare forme severe ma perché sono coloro che hanno un comportamento più socialmente a rischio”, ha aggiunto il professionista di origini marsalesi. “Fanno sport di squadra, si ritrovano, vanno scuola”, prosegue Abrignani sottolineando che “gli studi hanno dimostrato che i vaccini Rna sono molto efficaci sugli adolescenti”.