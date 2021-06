Le fedi nuziali: l’anello simbolo del matrimonio

C’è un momento fondamentale in cui tutto ha il suo compimento. La magia più pura, il senso di tutto il matrimonio avviene con “lo scambio degli anelli” insieme alle parole di rito . Le fedi nuziali sono il simbolo del matrimonio, assumo una significato importante e rappresentano un’antica tradizione.

La fede, anche per il suo nome, è legata a doppio filo con il significato del matrimonio. Infatti fede, in latino “fides” vuol dire fedeltà. È un anello poi, a consacrare il matrimonio, e non un altro gioiello, perché da sempre nella storia l’anello simboleggia i momenti importanti. Nel Medioevo, con una fede si incoronavano Re e Imperatori. Anche in epoca romana, il matrimonio veniva consolidato da un anello che all’epoca veniva chiamato “anulus pronobus”. Il nome degli sposi e la data delle nozze all’interno della fede nuziale invece è una tradizione più recente, che risale solo al Settecento. Secondo alcuni, deve essere lo sposo a pagare le fedi, secondo altri dovrebbero invece essere regalate dai testimoni. Inoltre, le fedi dovranno essere portate all’altare su un cuscinetto portafedi, realizzato con la stessa stoffa e lo stesso colore dell’abito della sposa, o dei suoi accessori.

Oggi è sempre il testimone chiamato anche compare di fedi ad acquistarli ma vengono scelti insieme agli sposi, e oltre al classico cuscino, il porta fedi si adatta al tema del matrimonio e può essere una scatola decorata, un cuscino di fiori veri e tanto altro. Le fedi vengono portate all’altare dal paggetto qualora si sia scelto o da una damigella oppure direttamente dal testimone che assume il ruolo di compare di fedi. Tra le tante usanze, la fede va indossata nell’anulare, si dice che di lì passi la “vena dell’amore” che, attraverso il braccio, porta direttamente al cuore. In Italia è così: la fede va infatti indossata, tassativamente, all’anulare sinistro. Usanza che però cambia altrove. Infatti in alcuni paesi del Nord Europa va indossata nell’anulare della mano destra, così come anche in America Latina, mentre anticamente, in Inghilterra, venivano indossate sul pollice. Le fedi sono realizzate in oro, metallo prezioso che nella religione cristiana, simboleggia l’eternità.

Oggi la scelta cade su fedi non propriamente in oro giallo ma bianco, oppure intrecciate o ancora con l’aggiunta di una pietra che, secondo la tradizione però, “rompe” la perfezione sferica. Le fedi sono diventate un simbolo indissolubile dal concetto stesso di matrimonio rappresentando, nella loro perfezione sferica, la perfezione di una unione, l’unione delle vite di due persone innamorate in una sola.

Arianna Sanguedolce