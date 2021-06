Castellammare: ripristinata l’illuminazione fino alla spiaggia Playa

Avviati i lavori di ripristino dell’illuminazione lungo la strada che dalla ex statale 187 porta al lungomare Playa, dove si è verificato un guasto alla linea principale. I lavori sono stati già partiti da qualche giorno precisamente dal tratto adiacente l’hotel Punta nord Est ed il ripristino dell’illuminazione pubblica riguarderà tutto il percorso viario fino alla spiaggia Playa.

«Da qualche giorno sono partiti i lavori per ripristinare e rinnovare l’illuminazione del tratto di strada che dalla ex ss 187 arriva al lungomare spiaggia Playa. Nella zona si è verificato un guasto alla linea principale e al momento purtroppo non c’è l’illuminazione del tratto viario. Ci scusiamo per il disagio poiché pur essendoci immediatamente attivati per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, a causa dell’obbligo di procedere secondo le procedure tecnico burocratiche non è stato possibile avviare i lavori prima della settimana scorsa –spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Leonardo D’Angelo-. Tra qualche giorno, se non si verificheranno altri problemi di natura tecnica, il problema sarà definitivamente risolto».