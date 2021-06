Sono 835 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia oggi, 22 giugno 2021. Si conferma il calo dei deceduti, oggi 31 (per un totale da inizio pandemia di 127.322) mentre i guariti sono 4.692 in 24 ore (totale di 4.054.008).

Gli attuali positivi complessivamente nel Paese sono 72.964, con una decrescita di -3.889 casi. Il tasso di positività è dello 0,4%, mai così basso finora.

Sono 2.289 i ricoverati con sintomi (-101 rispetto a ieri), 362 si trovano in Intensiva (-23 rispetto a ieri) e 70.313 sono le persone in isolamento domiciliare. In aumento rispetto a ieri i tamponi: ne sono stati effettuati 192.882.

In Sicilia invece, sono 133 i nuovi contagiati, con solo 7 decessi (totale di 5.945) e 426 guariti (totale di 219.651).

Gli attuali positivi complessivamente sull’isola sono 5.209, con una ulteriore decrescita di -300 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.310 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 226 pazienti sono ricoverati con sintomi, 25 persone sono in terapia intensiva.