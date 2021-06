Bretella Birgi-Mazara: la nomina del commissario e i prossimi step per la realizzazione dell’opera

La realizzazione della bretella autostradale che consentirà di prolungare fino a Mazara lo scorrimento veloce che collega l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi e Marsala giunge, dunque, a un’importante svolta, potenzialmente decisiva per l’effettiva realizzazione dell’opera. Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha annunciato tramite i social la nomina del commissario straordinario, il dirigente Anas Eutimio Mucilli. Si tratta di un’infrastruttura importante per il collegamento viario: da almeno vent’anni oggetto di attenzione da parte della politica locale, finalmente dovrebbe vedere la luce grazie allo stanziamento di 134 milioni di euro da parte del governo Draghi.

La figura del commissario straordinario consentirà di superare i ritardi finora accumulati a causa di procedure amministrative lunghe e complesse. In particolare, come si legge sul sito istituzionale del Mit, i commissari assumono per conto del governo “ogni determinazione necessaria per l’avvio dei lavori”, si occupano dell’eventuale “rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati”, “operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, con il rispetto dei principi relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione di appalti e concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interessi”. Possono, inoltre, nominare un sub commissario. Entro 6-8 mesi si dovrebbe arrivare alla definizione del progetto, dopo di che è prevista la gara d’appalto, cui seguirà l’aggiudicazione dei lavori. Dai rumors istituzionali si apprende che si conta di poter usufruire dell’opera nel 2024.

L’intervento inizia in corrispondenza dell’innesto con la SS 118 (in prossimità dell’ospedale di Marsala) e termina sulla SS 115 esistente, in corrispondenza dell’asse di penetrazione al porto di Mazara del Vallo. Sono previsti 3 svincoli intermedi (Marsala sud, Terrenove e Petrosino), che verosimilmente renderanno necessarie alcune procedure di esproprio, di cui si occuperà direttamente l’Anas. Il progetto prevede una strada di categoria C1 secondo il D.M. 5/11/2001, con una corsia per senso di marcia ed una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,5m.

“Sono fiducioso sul fatto che le Commissioni provvederanno in tempi brevi a fornire i pareri di competenza e che presto possa essere adottato il Dpcm al fine di consentire l’immediata apertura dei cantieri” ha commentato a riguardo il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Maurizio Santangelo, sottolineando il valore che l’opera potrà avere per il trasporto intermodale da e verso l’aeroporto di Birgi.

Soddisfatto per la nomina di Eutimio Mucilli il vicesindaco di Marsala, Paolo Ruggieri, titolare della delega alle Grandi Opere: “E’ un importante passo avanti per un’opera strategica, che adesso avrà un ulteriore impulso per la definitiva realizzazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Massimo Grillo: “E’ un’ottima notizia per il nostro territorio. Appena qualche settimana fa avevo modo di confrontarmi sul tema con il sottosegretario Giancarlo Cancelleri e lo avevo invitato a considerare la possibilità di inserire questa importantissima opera tra quelle da commissariare per snellirne l’iter procedurale. La decisione del Ministero ci fa capire che realizzare questa infrastruttura è considerata dal Governo una priorità e la leggiamo come un importante atto di attenzione per il nostro territorio”. Grillo aggiunge inoltre di aver parlato con Cancelleri anche della bretella già esistente che collega l’ospedale di Cardilla e l’Aeroporto di Birgi. “Lo scorso 18 maggio – afferma il sindaco – abbiamo fatto un sopralluogo con il Direttore Generale Anas Sicilia Valerio Mele per valutare la possibilità di cedere all’Anas la bretella esistente e speriamo che anche questa proposta venga accolta con favore”.