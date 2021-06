Trapani: bonifica al Rione Cappuccinelli. Sanzionato un soggetto che abbandonava ingombranti in strada

Pulizia straordinaria al Rione Cappuccinelli di Trapani, su disposizione del sindaco Giacomo Tranchida. Due le squadre impegnate nelle operazioni di scerbatura per ripristinare in tempi rapidi condizioni di decoro in tutta la zona. Successivamente, l’amministrazione intende procedere alla bonifica totale ed alla rimozione di tutti i rifiuti.

La Polizia Locale guidata dal Commissario Mario Bosco, inoltre, ha effettuato in intervento nel medesimo rione sanzionando un soggetto dedito all’attività di recupero di materiale ferroso/metallico che in maniera indiscriminata abbandonava sulla sede stradale rifiuti ingombranti e solidi urbani.

«Non solo centro storico, come qualcuno impropriamente ha affermato in merito alle bonifiche in corso in tutta la città – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Romano -. I quartieri popolari sono al centro della nostra attenzione ed il fatto che la scerbatura sia stata avviata dal quartiere Fontanelle ne è la prova. Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti in strada, esorto i cittadini a segnalare senza esitazione ai numeri 3296708111 oppure 3347997217».